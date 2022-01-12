В Госдуме призвали давать пожизненное за госизмену

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой считает, что изменники Родины заслуживают самого сурового наказания. Об этом пишет URA.RU.

«Максимальное наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы, лишение гражданства, без права на апелляцию. Предатель нужен ровно столько, сколько он может приносить пользу своим работодателям», — заявил депутат.

По его словам, главные мотивы тех, кто решился на госизмену — тщеславие, гордыня и корысть, в то время как ущерб может быть нанесен буквально на мировом уровне.

«Ни у одного изменника Родины не было другого мотива, а ущерб, который они наносили своей стране, был колоссальный и невосполнимый», — заключил Луговой.

Согласно действующему УК РФ, признанному виновным в государственной измене может грозить до 20 лет лишения свободы и крупный штраф.

Ранее Луговой оценил вероятность появления новых иноагентов в России.