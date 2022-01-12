Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Екатеринбурге почти 100 школ эвакуировали из-за сообщения... 08:14
Названы самые перспективные профессии в сфере фриланса в 2022 году 08:06
Россиянин устроил разбойное нападение на секс-шоп 08:01
Малкин сделал дубль за 11 минут в первом матче после возвращения 07:57
При столкновении легковушки и автобуса в Красноярском крае погибли двое детей 07:54
Президент ИИХФ: для меня не существует украинской Суперлиги 07:46
В Госдуме предложили отменить налог с продажи одного вида жилья 07:45
В Казахстане ввели запрет на штрафы по кредитам во время ЧП 07:44
Посол Антонов предупредил США, что России некуда отступать 07:42
Россияне высказались о переходе на электронные паспорта 07:12

В Госдуме призвали давать пожизненное за госизмену

Депутат Госдумы Луговой призвал сажать за госизмену пожизненно

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой считает, что изменники Родины заслуживают самого сурового наказания. Об этом пишет URA.RU.

«Максимальное наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы, лишение гражданства, без права на апелляцию. Предатель нужен ровно столько, сколько он может приносить пользу своим работодателям», — заявил депутат.

По его словам, главные мотивы тех, кто решился на госизмену — тщеславие, гордыня и корысть, в то время как ущерб может быть нанесен буквально на мировом уровне.

«Ни у одного изменника Родины не было другого мотива, а ущерб, который они наносили своей стране, был колоссальный и невосполнимый», — заключил Луговой.

Согласно действующему УК РФ, признанному виновным в государственной измене может грозить до 20 лет лишения свободы и крупный штраф.

Ранее Луговой оценил вероятность появления новых иноагентов в России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть