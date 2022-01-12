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В Киеве предложили переименовать Россию

В Киевском городском совете предложили переименовать Россию в «Московию»

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Фракция «Голос» в Киевском городском совете зарегистрировала проект решения — она предлагает использовать на территории Украины древнее историческое название России «Московия». Об этом партия сообщила на своей странице в Facebook.

«Фракция... предлагает инициировать восстановление исторической справедливости и использование на территории Украины исторического названия «Московия» для обозначения государства-агрессора Российской Федерации и его территории», — сообщили в пресс-службе политсилы.

Кроме того, авторы инициативы предлагают отказаться от использования в определении РФ «исторического названия территории современной Украины «Русь» и производных.

Чтобы данное решение вступило в силу, горсовет должен проголосовать за проект и направить обращение президенту, Верховной раде и правительству.

В декабре прошлого года Львовский областной совет уже просил президента Украины Владимира Зеленского и Верховную раду переименовать Российскую Федерацию в Московию.

В 12 веке Киевская Русь разделилась на независимые княжества, при этом некоторое время Киев продолжал считаться главным городом. Объединительные процессы начались еще в 13 веке, но они были прерваны монгольским нашествием. После ослабления власти Киева и постоянных междоусобных войн, попытки к объединению усилились. Князь Иван III завершил в 14 веке объединение русских земель вокруг Москвы.

Московия — название Русского государства в западных источниках, употреблявшееся с 15 до начала 18 века. Различные исследователи полагают, что использованию термина способствовала польско-литовская пропаганда, которая сознательно сохраняла терминологию феодальной раздробленности.

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