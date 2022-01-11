Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В церкви в Москве задержали мужчину, одетого в женское платье 16:51
Эксперты увидели риски топливных бунтов в других республиках Средней Азии 16:51
Авторы «Елок 8» оправдались за плагиат постера 16:45
Депутат Госдумы Алексей Веллер назвал задержание своего сына за езду пьяным «желтой... 16:45
Геннадий Орлов о наставнике СКА Ротенберге: он не ангел, но результат налицо 16:41
Собянин рассказал о ситуации с заболевшими «омикрон»-штаммом... 16:35
Объект культурного наследия горит в Петербурге 16:34
Российская певица позвала папу Римского в гости после встречи с ним 16:34
Владельцы Tesla из России обратились к Илону Маску 16:32
В России «омикрон» подтвердился у женщины и младенца 16:31

В МИД оценили эффективность миссии ОДКБ в Казахстане

Захарова: эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Эффективность миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру и ее не признают только те, кто не следят за ситуацией в республике. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, негативные заявления о работе миротворцев ОДКБ в Казахстане как правило делаются теми, кто намеренно дезинформирует собственную общественность и теми, кто «выключает себя из мирового информационного пространства».

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах. Для подавления беспорядков в республику были направлены миротворческие силы ОДКБ.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что миротворческая миссия ОДКБ в республике завершена и вывод сил начнется с 13 января.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть