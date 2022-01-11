В МИД оценили эффективность миссии ОДКБ в Казахстане

Эффективность миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру и ее не признают только те, кто не следят за ситуацией в республике. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, негативные заявления о работе миротворцев ОДКБ в Казахстане как правило делаются теми, кто намеренно дезинформирует собственную общественность и теми, кто «выключает себя из мирового информационного пространства».

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах. Для подавления беспорядков в республику были направлены миротворческие силы ОДКБ.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что миротворческая миссия ОДКБ в республике завершена и вывод сил начнется с 13 января.