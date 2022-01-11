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COVID-19 оставил Болгарию без руководства

В Болгарии президент и премьер одновременно ушли на карантин

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Global Look Press

Президент Болгарии Румен Радаев, премьер Кирил Петков и еще несколько высокопоставленных министров ушли на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19, передает Reuters. По информации агентства, руководство страны одновременно отправилось на карантин после встречи со спикером парламента Николаем Минчевым, у которого был обнаружен коронавирус.

Помимо президента и премьера, с председателем Народного собрания Болгарии также контактировали министр обороны, глава МВД, руководитель минфина, замминистра иностранных дел и даже ряд представителей основных политических партий государства.

Впрочем, пока все политики и чиновники, общавшиеся с Минчевым, здоровы. Как ожидается, они будут исполнять свои обязанности удаленно до завершения периода самоизоляции.

Ранее сообщалось, что президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заразился коронавирусом.

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