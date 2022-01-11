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Источник: на встрече в Женеве Россия «разжевала» США свои предложения по безопасности

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

На встрече в Женеве Россия «разжевала» США свои предложения по безопасности, во избежание каких-либо недопониманий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

«На переговорах российская делегация «разжевала» наше предложение. Чтобы каких-то недопониманий не возникло», — рассказал собеседник агентства.

Кроме того, по информации источника, Соединенные Штаты пообещали предоставить России ответ на предложения по безопасности в письменном виде на следующей неделе.

Переговоры России и США по гарантиям безопасности прошли в Женеве 9-10 января, основная часть обсуждений пришлась на 10 января. В МИД России уточняли, что представители России были сфокусированы на вопросе нерасширения НАТО на восток. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что пока стороны не смогли договориться по этой теме.

В то же время Рябков отмечал, что дискуссия в Женеве в какой-то момент шла «потрясающе». По итогам обсуждений замглавы МИД РФ заявил, что не считает ситуацию безнадежной. Подробности читайте в материле »Газеты.RU».

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Отношения России и США
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