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В Кремле оценили переговоры по гарантиям безопасности в Женеве

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Москва пока не видит повода для оптимизма по итогам консультаций по гарантиям безопасности в Женеве. Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока скажем так: существенного повода для оптимизма мы не видим. Но это не процесс ради процесса и это не то, что может вызвать удовлетворение. Предстоит еще несколько раундов, которые позволят уже составить более четкое понимание, четкую картину того, где мы находимся с американцами. Сейчас еще какие-то выводы, к сожалению, делать невозможно», — сказал представитель Кремля.

Консультации по предложениям Москвы о гарантиях госбезопасности завершились в Женеве 10 января. Российскую делегацию представлял заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, американскую — первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

Рябков по итогам встречи позднее заявил, что дискуссия с США в Женеве по гарантиям безопасности прошла «потрясающе». Он подчеркнул, что не теряет оптимизм в связи с предстоящими переговорами и всегда им руководствуется.

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Отношения России и США
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