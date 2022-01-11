Алихан Смаилов стал новым премьер-министром Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил Мажилису (нижняя палата парламента) страны кандидатуру Алихана Смаилова на должность премьер-министра, передает ТАСС.

Рассмотреть кандидатуру Смаилова глава государства предложил в ходе выступление в Мажлисе во вторник, 11 января.

Как сообщает «Sputnik Казахстан», парламент единогласно одобрил Алихана Смаилова в качестве премьер-министра Казахстана.

Предыдущий премьер-министр Аскар Мамин и его правительство 5 января ушли в отставку на фоне протестов и беспорядков в стране. Смаилов был назначен врио премьер-министра. Исполнять обязанности действующие члены казахстанского правительства продолжат до утверждения нового состава кабинета министров. По словам Токаева, именно на правительстве лежит «особая вина» за массовые протесты в республике.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах. Для подавления беспорядков в республику были направлены миротворческие силы ОДКБ.