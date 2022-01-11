Южная Корея осудила запуск ракеты КНДР

Совет национальной безопасности (СНБ) при президенте Республики Корея Мун Чжэ Ине провел экстренное заседание, на котором обсуждался запуск ракеты КНДР и возможные ответные меры. Об этом сообщает администрация южнокорейского лидера в Twitter.

«Сегодня с 8:50 до 9:40 правительство провело экстренное заседание Постоянного комитета СНБ, на котором председатель объединенного комитета начальников штабов Вон Чхоль Вон сообщил о ситуации и состоянии военной готовности в отношении запуска снаряда, который предположительно является баллистической ракетой из Северной Кореи. Получив его, мы проверили ситуацию с безопасностью и обсудили меры противодействия», — говорится в сообщении.

В офисе президента отметили, что в «тесном сотрудничестве» с США подробно проанализируют характеристики снаряда, а также будут внимательно следить за дальнейшими действиями Северной Кореи, разработав необходимые контрмеры.

«Участники заседания призвали Северную Корею незамедлительно отреагировать на возобновление диалога и сотрудничества в ответ на ожидания международного сообщества в отношении мира и стабильности на Корейском полуострове», — заявили в администрации.

Ранее сообщалось, что КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Позднее стало известно, что он упал вне японской исключительной экономической зоны в Японском море.

5 января Северная Корея провела испытание сверхзвуковой ракеты, которая пролетела 700 километров и «точно попала в цель». Это первое предполагаемое испытание вооружений КНДР в этом году. Предыдущее состоялось 19 октября прошлого года, когда КНДР провела испытания новой баллистической ракеты подводного базирования.