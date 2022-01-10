Лавров созвонился с главой МИД КНР из-за ситуации в Казахстане

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону со своим китайским коллегой Ван И ситуацию в Казахстане, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«С обеих сторон выражена твердая поддержка усилиям казахстанского руководства по восстановлению конституционного порядка в стране», — говорится в сообщении МИД России.

Уточняется, что министры были едины в оценке событий в Казахстане, а также подчеркнули обеспокоенность вмешательством внешних сил, в том числе участием иностранных наемников в нападениях на мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов.

«Решительные действия президента Казахстана Токаева были своевременными и соразмерными масштабу угрозы, с которой столкнулась республика», — отметили в МИД РФ.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что экономический ущерб от беспорядков в Казахстане может составить $2-3 млрд.

В Казахстане 2 января начались массовые протесты, граждане выразили недовольство двукратным ростом цен на сжиженный газ. В Алма-Ате, крупнейшем городе республики, начались беспорядки, мародерство, нападения на госучреждения и силовиков. Власти страны ввели чрезвычайное положение в стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По информации ООН, в ходе протестов в республике получили ранения около 1 тыс. человек, в МВД проинформировали о гибели 17 казахстанских силовиков и более 1,3 тыс. пострадавших.