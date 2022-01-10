Вице-премьер Украины по НАТО заявила, что ее страна — не Казахстан

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в рамках визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе заявила, что Украину нельзя ставить в один ряд с Казахстаном, сообщает РИА «Новости».

«Украина – это не Казахстан. Для нас важно укреплять страну через внутреннюю трансформацию. В отличие от Казахстана, мы имеем сильное гражданское общество, экспертное сообщество, а также сильную оппозицию. У нас также есть сильное международное единство по осуждению российской агрессии в отношении украинского суверенитета и территориальной целостности», — заявила Стефанишина.

Она также отметила, что разницей между Украиной и Казахстаном является неприсоединение Украины к постсоветским структурам вроде ОДКБ.

Ранее флаг Казахстана с помощью дронов подняли в небе над Киевом в знак солидарности.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.