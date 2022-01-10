Главы делегаций России и США отказались от рукопожатий на переговорах в Женеве

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и первый заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерманне не стали пожимать руки перед началом переговоров по вопросу обеспечения гарантий безопасности в Женеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на протокольные кадры встречи.

Отмечается, что представители российской и американской делегаций встали по разные стороны друг от друга, поддерживая тем самым необходимую социальную дистанцию. Однако в ходе предыдущих встреч в Женеве они прикасались локтями в качестве приветствия, как это стали делать некоторые публичные личности в эпоху пандемии коронавируса.

Консультации между Россией и США по вопросу обеспечения гарантий безопасности продолжаются в швейцарском городе за закрытыми дверьми уже второй час.

В Женеве 9 и 10 января проводятся консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. На 12 января в Брюсселе намечено заседание Совета Россия – НАТО. На следующий день в Вене запланированы консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).