В США раскрыли причину отказа от войны с Россией из-за Украины

Украина не станет членом НАТО, потому что она не входит в сферу жизненно важных интересов США. Об этом сообщает The American Conservative.

Как отмечает издание, США лучше отказаться от применения силы в Центральной и Восточной Европе, чтобы избежать войны с Россией.

В статье отмечается, что американский президент Джо Байден принял правильное решение, исключив военные действия в случае российского вторжения на Украину. При этом Байден должен дать понять Украине, что она не станет членом НАТО.

Также США должны избежать войны с Россией, чтобы в противостоянии Запада с Китаем она оказалась на стороне американцев, подчеркнули в материале.

Ранее сообщалось, что Россия готова выслушать заявления американской стороны по неразмещению ракет на территории Украины в ходе предстоящей встречи в Женеве.

До этого представитель администрации США высокого ранга во время телефонного брифинга заявил, что Вашингтон готов обсуждать с Москвой ограничение масштабов военных учений, а также неразмещение на Украине американских ракет. Он добавил, что Москва продолжит настаивать на том, что без решения этого вопроса продуктивный диалог невозможен.