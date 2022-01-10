Украинский посол заявил об исторической ответственности Германии за Украину

Германия несет перед Украиной такую же историческую ответственность, как и перед Израилем, заявил в интервью медиагруппе Funke украинский посол в ФРГ Андрей Мельник, слова которого приводит Spiegel.

По его словам, Германия должна немедленно начать поставки Киеву оружия. Более того, дипломат пригрозил Берлину последствиями в случае продолжения текущей политики.

«Мы призываем правительство Германии отказаться от существующей позиции (по отказу поставлять Украине оружие. — «Газета.Ru»), которая с точки зрения морали абсолютно излишня, и срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением. У нас есть право на самооборону», — отметил Мельник.

Как утверждает дипломат, отказ ФРГ от поставок оборонительного вооружения вызывает в украинском обществе огромное недовольство и может иметь серьезные последствия для двусторонних отношений.

Ранее он призвал Германию отказаться от «Cеверного потока — 2».