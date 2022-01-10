Слуцкий назвал требования Блинкена к властям Казахстана проявлением двойных стандартов

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий написал в Telegram, что просьба госсекретаря США Энтони Блинкена в адрес Казахстана о необходимости объяснить причины привлечения сил ОДКБ к разрешению ситуации в стране — это проявление двойных стандартов со стороны американских властей.

Он подчеркнул, что слова Блинкена могут быть номинированы на премию «Мировой жандарм».

«То снова Вашингтону мерещатся призраки СССР, то Госдеп требует от Казахстана отчета о необходимости привлечения коллективных сил ОДКБ для нормализации ситуации в стране на фоне террористической угрозы. Мол, по его словам, казахстанское руководство должно было мирно и без посторонней помощи, а лучше, наверное, и с голыми руками выйти против вооруженных банд боевиков, которых Блинкен упорно называет демонстрантами», — объяснил Слуцкий.

По его словам, поведение руководителя госдепартамента вызывает недоумение, поскольку американцы «мирно не решили вопросы» с теми, кто штурмовал Капитолий. Людей, напомнил депутат, тогда объявили экстремистами.

«Почему же нельзя было оставить с миром и не вмешиваться в дела Югославии, Ирака, Ливии, Сирии? Ответ - двойные стандарты и продолжение борьбы за установление собственной гегемонии», — сказал депутат.

Парламентарий отметил, что «страшилки о «ресоветизации» со стороны США не помогут вернуть однополярный мир, где Вашингтон выступал в роли гегемона. Он считает, что «американской исключительности» доверяет все меньше людей. А заявление Блинкена, подытожил депутат, напоминает риторику холодной войны и противостояния блоков.

Ранее Блинкен заявил, что Соединенные Штаты просят у Казахстана разъяснений по поводу того, почему власти республики приняли решение обратиться за помощью в ОДКБ для стабилизации обстановки в стране.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

Также Токаев обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».