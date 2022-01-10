Лукашенко заявил, что экстремисты хотели развязать войну в Казахстане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экстремисты в Казахстане хотели развязать войну для изменения политического курса страны. Об этом сообщает ТАСС.

Лукашенко направил соболезнования по случаю траура президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

«Организованная на вашу страну атака бандформирований, повлекшая многочисленные человеческие жертвы и разрушения, в очередной раз показала всем нам страшную угрозу, которую несет миру международный терроризм», — отметил глава Белоруссии.

По его словам, цель экстремистов — дестабилизировать многонациональный Казахстан, посеять хаос, развязать в стране братоубийственную войну для совершения антиконституционного переворота и изменения политического курса.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия сталкивалась с подобным вызовов, поэтому понимает всю остроту ситуации.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов обвинил джихадистов и грабителей в попытке «цветной» революции в Казахстане. По его словам, Казахстан оказался под ударом радикалов, исповедующих «человеконенавистническую» идеологию, а тысячи джихадистов и мародеров попытались подорвать конституционный строй.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.