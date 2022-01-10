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новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
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Посол Антонов обвинил джихадистов и грабителей в попытке «цветной» революции в Казахстане

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал массовые беспорядки в Казахстане. Ответ Антонова на вопросы СМИ доступен на странице российской дипмиссии в США в Facebook.

По его словам, Казахстан оказался под ударом радикалов, исповедующих «человеконенавистническую» идеологию, а тысячи джихадистов и мародеров попытались подорвать конституционный строй.

«Откуда полчища террористов появились в Казахстане? Кто их направлял и помогал им? Это новая попытка «цветной» революции с помощью головорезов и грабителей», — заявил посол.

Антонов отметил, что первые часы работы миротворческого контингента ОДКБ демонстрируют его эффективность, нацеленность на восстановление мира и конституционного порядка. Он призвал демократические силы помогать Правительству Казахстана оправиться от нынешнего потрясения, а не пытаться еще больше расшатать ситуацию.

Ранее Министерство иностранных дел Казахстана заявило, что в акциях протеста участвовали боевики радикальных исламистских группировок, которые бывали в горячих точках.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

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Протесты в Казахстане
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