МИД Киргизии призвал власти Казахстана освободить задержанного музыканта Рузахунова

Киргизский МИД призвал казахстанские власти освободить задержанного по подозрению в участии в погромах киргизского музыканта Викрама Рузахунова. Об этом сообщает ТАСС.

«Заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Азизбек Мадмаров вручил послу Республики Казахстан Рапилю Жошыбаеву ноту относительно задержания гражданина Рузахунова с призывом предоставить консульский доступ к задержанному и освободить его в самое ближайшее время», — говорится в заявлении киргизского ведомства.

В публикации отмечается, что посол Казахстана сообщил, что озабоченность киргизской стороны будет «оперативно доведена до сведения руководства» казахстанского МИД и обещал предоставить «более детальную информацию в самое ближайшее время».

Ранее власти Киргизии заявили, что в Казахстане ошибочно задержали как террориста известного киргизского музыканта Викрама Рузахунова.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области, причиной стало повышение цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). Ранее цена литра газа составляла 60 тенге.