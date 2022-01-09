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МИД Киргизии призвал власти Казахстана освободить задержанного музыканта Рузахунова

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Qazaqstan.tv

Киргизский МИД призвал казахстанские власти освободить задержанного по подозрению в участии в погромах киргизского музыканта Викрама Рузахунова. Об этом сообщает ТАСС.

«Заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Азизбек Мадмаров вручил послу Республики Казахстан Рапилю Жошыбаеву ноту относительно задержания гражданина Рузахунова с призывом предоставить консульский доступ к задержанному и освободить его в самое ближайшее время», — говорится в заявлении киргизского ведомства.

В публикации отмечается, что посол Казахстана сообщил, что озабоченность киргизской стороны будет «оперативно доведена до сведения руководства» казахстанского МИД и обещал предоставить «более детальную информацию в самое ближайшее время».

Ранее власти Киргизии заявили, что в Казахстане ошибочно задержали как террориста известного киргизского музыканта Викрама Рузахунова.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области, причиной стало повышение цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). Ранее цена литра газа составляла 60 тенге.

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Протесты в Казахстане
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