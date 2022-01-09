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Боррель: диалог Совета России — НАТО не предполагает соглашений по предложению РФ

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Olivier Hoslet/AP

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что диалог в рамках Совета Россия — НАТО не предполагает одобрения предложений российской стороны.

«Диалог с Россией на заседании Совета Россия — НАТО не предполагает одобрения российских предложений, скорее он даст платформу для дипломатических дискуссий с учетом наших интересов в сфере безопасности», — написал он в своем блоге.

Боррель отметил, что предложения по созданию механизма управления кризисами могут быть полезными.

В то же время дипломат подчеркнул, что некоторые предложения Москвы несовместимы с принципом финансирования европейской безопасности, в частности, с Хельсинкскими соглашениями 1975 года.

В Женеве 9 и 10 января состоятся консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. Затем в Брюсселе 12 января пройдет заседание Совета Россия – НАТО, а в Вене запланированы консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Российские дипломаты уже прибыли в Швейцарию.

В декабре 2021 года российский МИД России передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО.

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