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AP: США могут наложить эмбарго на Россию, как на КНДР, Иран, Сирию и Кубу

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В случае нападения РФ на Украину США внесут Россию в список стран, на которые распространяются наиболее жесткие экспортные ограничения. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на американских чиновников.

«В дополнение к прямым санкциям в отношении российских юридических лиц, эти санкции могут включать значительные ограничения на товары, экспортируемые из США в Россию, и потенциально товары иностранного производства, подпадающие под юрисдикцию США», — пишет агентство.

Собеседник агентства сообщил, что США вместе с союзниками примут серьезные меры, которые приведут к непосильным издержкам для экономики России, включая ее финансовую систему и секторы, которые считаются критически важными для Москвы.

Американские чиновники рассказали, что на Россию могут наложить жесткое экспортное эмбарго, которое до этого применяли к Кубе, Ирану, КНДР и Сирии.

Ранее сообщалось, что Минторг США может запретить экспорт в Россию любых потребительских товаров, использующих произведенную или разработанную в США электронику, в случае нападения России на Украину.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление сил России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

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