Консульский отдел посольства России в Казахстане приостановит работу

Консульский отдел посольства России в казахстанском Нур-Султане не будет принимать граждан с 10 по 19 января. Об этом сообщается на сайте посольства.

«В связи с введенным в Республике Казахстан чрезвычайным положением с 10 по 19 января 2022 года прием граждан отменен. Информация о возобновлении работы консульского отдела будет размещена дополнительно», — говорится в сообщении.

Ранее в МИД России заявили, что граждане России не пострадали в ходе протестов в Казахстане. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В министерстве также отметили, что административные здания в Алма-Ате очищены от экстремистов, многие боевики ликвидированы или задержаны, а город возвращается к привычной жизни.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области, причиной стало повышение цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). Ранее цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.