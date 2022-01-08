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Президенты России и Казахстана провели телефонные переговоры

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонные переговоры. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Токаев проинформировал Путина о складывающейся в стране обстановке, отметив, что она развивается в сторону стабилизации. Президенты обменялись мнениями по предпринимаемым мерам по наведению порядка в Казахстане.

По мнению главы Казахстана, на нынешнем этапе требуется совместный разговор лидеров стран-членов ОДКБ. Он предложил провести встречу в формате видеоконференции в ближайшее время.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура. Уточняется, что соответствующий указ будет опубликован на сайте Акорды.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

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