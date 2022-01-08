Пресс-служба Назарбаева сообщила, что первый президент находится в столице Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в столице страны, в городе Нур-Султане. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

«Елбасы находится в столице Казахстана городе Нур-Султане. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым», — написал он, добавив, что Назарбаев провел несколько телефонных разговоров «с главами дружественных Казахстану государств».

Также Укибай подчеркнул, что бывший глава государства призывает граждан сплотиться вокруг президента Казахстана «для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны».

Назарбаев сложил полномочия в марте 2019 года. При этом он наделен статусом лидера нации и сохранил за собой пост председателя Совета безопасности, а также остался председателем партии «Нур Отан» («Свет Отечества») и членом Конституционного совета.

На фоне протестов и погромов в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возложил на себя должность председателя Совбеза. После этого протестующие в Талдыкоргане снесли памятник Назарбаеву.

Ранее СМИ сообщали о возможном отъезде Назарбаева за границу на фоне его молчания по поводу событий, происходящих в стране.