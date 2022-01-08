Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Лукашенко и Токаев переговорили о ситуации в Казахстане 10:43
Токаев заявил, что миротворцы ОДКБ начали исполнять охранные функции в Нур-Султане 10:38
Раскрыта тайна «загадочного дома» на Луне 10:28
Чемпион мира по стендовой стрельбе погиб от выстрела на охоте 10:24
Житель Алма-Аты показал разрушенный город и прокомментировал увиденное 10:07
Первый заместитель пропрезидентской партии Казахстана заразился коронавирусом 09:58
СМИ показали карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной 09:58
Бывший советник Назарбаева: первый президент Казахстана не появляется на публике... 09:39
В ходе спецоперации в Таразе ликвидировали шесть террористов 09:35
В Казахстан прибывают подразделения Ульяновского соединения ВДВ и 45 бригады... 09:24

Пресс-служба Назарбаева сообщила, что первый президент находится в столице Казахстана

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в столице страны, в городе Нур-Султане. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

«Елбасы находится в столице Казахстана городе Нур-Султане. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым», — написал он, добавив, что Назарбаев провел несколько телефонных разговоров «с главами дружественных Казахстану государств».

Также Укибай подчеркнул, что бывший глава государства призывает граждан сплотиться вокруг президента Казахстана «для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны».

Назарбаев сложил полномочия в марте 2019 года. При этом он наделен статусом лидера нации и сохранил за собой пост председателя Совета безопасности, а также остался председателем партии «Нур Отан» («Свет Отечества») и членом Конституционного совета.

На фоне протестов и погромов в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возложил на себя должность председателя Совбеза. После этого протестующие в Талдыкоргане снесли памятник Назарбаеву.

Ранее СМИ сообщали о возможном отъезде Назарбаева за границу на фоне его молчания по поводу событий, происходящих в стране.

Все новости на тему:
Протесты в Казахстане
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть