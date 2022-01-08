В США рассказали, что нужно для прогресса в переговорах с Москвой

В Государственном департаменте США заявили, что для прогресса в российско-американских переговорах требуется реалистичная позиция Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного представитель Госдепа.

«Мы верим, что есть сферы в которых может быть достигнут прогресс, если Россия будет реалистичной», — заявил он во время телефонного брифинга, на котором речь шла о предстоящих переговорах с Москвой о стратегической стабильности в Европе и заседании Совета РФ — НАТО.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве сообщили о проблемах, связанных с призывом России убрать из стран НАТО ядерное оружие.

До этого госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что некоторые требования Москвы к Вашингтону по вопросам безопасности являются «абсолютно невыполнимыми». Он добавил, что российские власти знают о том, какие предложения не могут быть выполнены, а какие могут стать предметом диалога.