В Госдепе назвали ряд требований РФ по безопасности «абсолютно невыполнимыми»

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил по итогам видеоконференции глав МИД стран НАТО, что некоторые требования Москвы к Вашингтону по вопросам безопасности являются «абсолютно невыполнимыми», сообщает РИА «Новости».

«Часть стратегии, я думаю: выдвинуть список абсолютно невыполнимых требований и заявить, что другая сторона не хочет работать совместно, и использовать это как своего рода оправдания агрессивных действий», — сказал Блинкен.

Он добавил, что российские власти знают о том, какие требования в сфере безопасности не могут быть выполнены и какие способны стать предметом диалога.

По его словам, Украина станет одной из ключевых тем ближайшего саммита Россия-НАТО. Белый дом выступает за реализацию Минских соглашений, которые способны разрешить конфликт на территории Донбасса.

Блинкен отдельно подчеркнул, что НАТО никогда не давала обещаний России о нерасширении альянса на Восток.

Ранее стало известно, что члены альянса полностью согласовали формат диалога с Россией на предстоящих переговорах. В частности, НАТО не собирается идти на компромисс по вопросу выбора оборонных союзов, затронет тему российских «Искандеров» в Калининграде и может обсудить с Москвой сокращение числа американских войск в Восточной Европе.