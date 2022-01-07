Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
МИД Чехии отверг предложения РФ по гарантиям безопасности со стороны НАТО 22:28
США и Украина обсудили «Северный поток-2» и военную помощь Киеву 22:24
В Киеве возмутились из-за слов Зеленского на встрече с Нехаммером 22:16
США призвали власти Казахстана к «пропорциональному ответу»... 22:03
Экс-президент США Картер предупредил, что Америка «на краю пропасти» 21:58
Деменко назвал абсурдом идею вызова Ондуа в сборную России 21:42
Опубликовано видео курьезной аварии с кортежем Зеленского 21:41
Камерунец Ондуа: буду грызть землю и пахать на поле, чтобы попасть в сборную... 21:39
Депутат Рады Тищенко поздравил украинцев с Рождеством фразой «Христос Воскресе!» 21:38
МВД Казахстана опубликовало имена погибших из-за беспорядков полицейских 21:36

В Госдепе назвали ряд требований РФ по безопасности «абсолютно невыполнимыми»

Госсекретарь США Блинкен заявил о невыполнимости ряда требований РФ по гарантиям безопасности

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Clemens Bilan/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил по итогам видеоконференции глав МИД стран НАТО, что некоторые требования Москвы к Вашингтону по вопросам безопасности являются «абсолютно невыполнимыми», сообщает РИА «Новости».

«Часть стратегии, я думаю: выдвинуть список абсолютно невыполнимых требований и заявить, что другая сторона не хочет работать совместно, и использовать это как своего рода оправдания агрессивных действий», — сказал Блинкен.

Он добавил, что российские власти знают о том, какие требования в сфере безопасности не могут быть выполнены и какие способны стать предметом диалога.

По его словам, Украина станет одной из ключевых тем ближайшего саммита Россия-НАТО. Белый дом выступает за реализацию Минских соглашений, которые способны разрешить конфликт на территории Донбасса.

Блинкен отдельно подчеркнул, что НАТО никогда не давала обещаний России о нерасширении альянса на Восток.

Ранее стало известно, что члены альянса полностью согласовали формат диалога с Россией на предстоящих переговорах. В частности, НАТО не собирается идти на компромисс по вопросу выбора оборонных союзов, затронет тему российских «Искандеров» в Калининграде и может обсудить с Москвой сокращение числа американских войск в Восточной Европе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть