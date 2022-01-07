Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Белый дом готовит новый пакет военной помощи Украине 20:48
Миранчук отказывается от перехода в «Дженоа» 20:43
США могут обсудить на переговорах с Россией сокращение числа своих войск... 20:38
Нападающий «Зенита» прокомментировал разговоры о его переходе... 20:29
В Алма-Ате задержали две группы вооруженных людей 20:28
Парагвайский футболист вылетел в Россию для подписания контракта с ЦСКА 20:22
Глава МИД Британии призвала Россию к большей прозрачности в вопросе военных... 20:15
Токаев должен представить кандидатуру нового премьера 11 января 20:13
Дипломаты НАТО согласовали формат диалога с Россией 20:02
Губерниев заявил о готовности прокомментировать биатлон с Бузовой 19:54

В Госдуме предупредили о риске выхода дестабилизирующей силы за пределы Казахстана

Депутат Шхагошев: ОДКБ не допустит, чтобы дестабилизирующая сила вышла за пределы Казахстана

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»

Депутат Госдумы и член комитета по безопасности Адальби Шхагошев, рассказал РИА «Новости», что ОДКБ не допустит распространения дестабилизации за пределами Казахстана.

«На кону стоит не только дестабилизация ситуации в Казахстане, но и абсолютно возможный и вероятный выход этой дестабилизирующей силы за пределы Казахстана. Вот этого ОДКБ однозначно не допустит», — подчеркнул Шхагошев.

По его словам, в нестабильные регионы мира обычно приходят разные террористические организации, которые стараются таким образом закрепить свои позиции в мире. Миссия ОДКБ в Казахстане призвана этому помешать.

«Это миссия, которая защищает стабильность Средней Азии. Есть очень серьезный соблазн у самых разных сил, кто реально хочет дестабилизации в этом регионе», — отметил Шхагошев.

Депутат подчеркнул, что ситуация в Казахстане актуализирует разговоры о глобальной безопасности.

«Очень важно, чтобы знали перед разговорами с США, НАТО (имею в виду разговоры, которые предстоят 10, 12 и 13 января), что РФ выполняет свою миссию достаточно профессионально. Очень важно, что, ставя вопросы о глобальной безопасности именно сейчас — это ответ некоторым европейским политикам, которые говорили: зачем это нужно в данный момент», — сказал член думского комитета по безопасности.

Массовые акции протеста в Казахстане вспыхнули 2 января из-за повышения цен на газ до 120 тенге. Они быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия заявила о снижении цены за газ до 50 тенге. В ночь на 5 января Токаев сообщил о введении 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

Также президент Казахстана обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть