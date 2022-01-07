В Госдуме предупредили о риске выхода дестабилизирующей силы за пределы Казахстана

Депутат Госдумы и член комитета по безопасности Адальби Шхагошев, рассказал РИА «Новости», что ОДКБ не допустит распространения дестабилизации за пределами Казахстана.

«На кону стоит не только дестабилизация ситуации в Казахстане, но и абсолютно возможный и вероятный выход этой дестабилизирующей силы за пределы Казахстана. Вот этого ОДКБ однозначно не допустит», — подчеркнул Шхагошев.

По его словам, в нестабильные регионы мира обычно приходят разные террористические организации, которые стараются таким образом закрепить свои позиции в мире. Миссия ОДКБ в Казахстане призвана этому помешать.

«Это миссия, которая защищает стабильность Средней Азии. Есть очень серьезный соблазн у самых разных сил, кто реально хочет дестабилизации в этом регионе», — отметил Шхагошев.

Депутат подчеркнул, что ситуация в Казахстане актуализирует разговоры о глобальной безопасности.

«Очень важно, чтобы знали перед разговорами с США, НАТО (имею в виду разговоры, которые предстоят 10, 12 и 13 января), что РФ выполняет свою миссию достаточно профессионально. Очень важно, что, ставя вопросы о глобальной безопасности именно сейчас — это ответ некоторым европейским политикам, которые говорили: зачем это нужно в данный момент», — сказал член думского комитета по безопасности.

Массовые акции протеста в Казахстане вспыхнули 2 января из-за повышения цен на газ до 120 тенге. Они быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия заявила о снижении цены за газ до 50 тенге. В ночь на 5 января Токаев сообщил о введении 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

Также президент Казахстана обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».