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В ООН подтвердили, что ОДКБ уведомила их об отправке сил в Казахстан

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Fredrik Sandberg/TT News Agency/Reuters

Организация объединенный наций (ООН) получила уведомление Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) об отправке сил в Казахстан в рамках существующих двусторонних договоренностей. Об этом заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС.

«Для нас важно, чтобы силы безопасности, являются ли они казахстанскими или нет, придерживались стандартов в области прав человека, то есть проявляли сдержанность и защищали право народа на мирные демонстрации», — отметил представитель ООН.

При этом Дюжаррик подчеркнул, что все демонстрации должны быть мирными.

«У людей должно быть право выражать свое недовольство, а силы безопасности должны защищать это право и действовать сдержанно», — сказал он.

Представитель генсека также рассказал, что на территории Казахстана насчитывается 45 международных сотрудников и 240 местных работников ООН, не считая членов их семей.

«Также у нас 25 человек, которые работают над своего рода поддержкой миссии ООН в Афганистане. Они все целы и невредимы», — добавил он.

Ситуация в Казахстане остается напряженной. Накануне на фоне протестов и погромов в Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».

В страну уже прибыло первое подразделение российских миротворцев.

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