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В США заявили о необходимости скорейшего назначения посла на Украину из-за «провокаций России»

Сенатор Джинн Шейхин: Соединенные Штаты должны как можно быстрее назначить посла на Украину

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J. Scott Applewhite/AP

Сентатор-демократ Джинн Шейхин заявила, что США должны как можно скорее назначить посла в Киеве, чтобы поддержать Украину «в критический момент». Об этом сообщает Politico.

«Постоянные провокации (президента России Владимира) Путина вдоль украинской границы и растущая воинственность подчеркивают важность присутствия посла США в Киеве для поддержки наших украинских партнеров в этот критический момент», — утверждает сенатор.

По ее словам, она постоянно обращается к представителям Госдепартамента с настоятельной рекомендацией назначить сотрудника на этот пост на Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с президентом США Джо Байденом проведение в ближайшее время заседания комиссии Украина—НАТО.

Ключевой темой переговоров лидеров двух стран стала «ситуация на востоке и границах Украины». Зеленский выразил благодарность Байдену за поддержку США предложения Киева о проведении заседания комиссии Украина—НАТО и приверженности принципу «ничего об Украине без Украины», а также «за готовность американской стороны принять решительные меры в случае агрессии России».

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