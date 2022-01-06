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Кремль опубликовал заявление Пашиняна о решении ОДКБ по миротворцам в Казахстане

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Alexei Druzhinin/Kremlin Pool/AP

На официальном сайте президента России опубликовано заявление председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о принятом организацией решении направить в Казахстан Коллективные миротворческие силы.

В Казахстане продолжаются протесты, которые начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.

Ранее Пашинян опубликовал соответствующую запись на своей странице в Facebook. В нем сообщалось, что «в связи с обращением президента Казахстана принял решение направить, коллективные миротворческие силы ОДКБ в республику с целью стабилизации и нормализации обстановки».

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Протесты в Казахстане
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