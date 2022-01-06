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В Минюсте США назвали число арестованных по делу о штурме Капитолия

Министр юстиции пообещал привлечь участников штурма Капитолия к ответу

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Jim Urquhart/Reuters

Спустя год после штурма Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа, власти США арестовали более 700 человек. Об этом накануне годовщины штурма заявил министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарленд.

«По состоянию на сегодняшний день мы арестовали и предъявили обвинения более чем 725 лицам почти во всех 50 штатах и округе Колумбия за сыгранные ими роли в атаке 6 января», — сказал генпрокурор.

При этом он отметил, что следственные мероприятия не завершены. «Действия, которые мы предприняли к настоящему времени, не станут нашими последними», — заявил Гарленд, добавив, что все причастные к штурму понесут ответственность.

«Министерство юстиции сохраняет приверженность привлечению к ответственности в рамках закона всех виновных в событиях 6 января на всех уровнях независимо от того, присутствовали они в тот день (при штурме Капитолия) или были иным образом криминально ответственны за нападение на нашу демократию», — подчеркнул министр юстиции.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп назвал социальную сеть Twitter «позором демократии» за блокировку аккаунта представителя Республиканской партии конгрессмена Марджори Тейлор Грин.

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