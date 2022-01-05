ООН прокомментировала массовые протесты в Казахстане

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация обеспокоена ситуацией в Казахстане. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

«Очень важно, чтобы все вовлеченные в нынешние события проявляли сдержанность, воздерживались от насилия и вели диалог», — сказал он.

Ранее здание управления Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана было захвачено в Алма-Ате.

В Казахстане несколько дней подряд не стихают протесты, которые начались после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.

В Алма-Ате протестующие захватили международный аэропорт, разгромили внутренний терминал и Duty Free. Пассажиров и сотрудников успели вывести.

Также сообщалось о попытке захвата департамента внутренних дел в городе. Кроме того, в Алма-Атегорит здание филиала национального государственного телеканала «Казахстан», которое разгромили неизвестные. Сотрудников телеканала избили, вскрыли сейфы, сожгли студию и забрали всю аппаратур. После они подожгли здание.