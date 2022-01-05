Песков: Казахстан не обращался за помощью к России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Казахстан сможет самостоятельно справиться с внутренними проблемами, при этом важно, чтобы никто не вмешивался извне, передает «Подъем».

«Мы убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы», — заявил он.

По словам представителя Кремля, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не запрашивал помощи у президента России Владимира Путина.

Ранее первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров указал, что власти Казахстана справятся с урегулированием ситуации в стране самостоятельно, но в случае необходимости Россия готова оказать стране любую помощь невоенного характера.

В нескольких городах Казахстана со 2 января проходят протесты, граждане выразили недовольство ростом цен на сжиженный газ. В Алма-Ате, Алма-Атинской и Мангистауской областях введен режим чрезвычайного положения. Происходят стычки митингующих с полицией, в Алма-Ате протестующие захватили здание резиденции главы республики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возложил особую вину за протесты на правительство Казахстана. Утром 5 января он принял отставку правительства.