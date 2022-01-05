Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Кузнецова призвала исключить возможность освобождение педофилов по УДО 15:11
Франция выступает за диалог с Россией ради стабильности в Европе 15:07
Протестующие начали нападать на оружейные магазины в Казахстане 15:06
Финальный эпизод «Голоса» раскритиковали за песню Ветлицкой 15:05
В МВД России прокомментировали протесты в Казахстане 15:01
Появилось видео с допросом двух подозреваемых в убийстве девочки в Костроме 14:57
В Казахстане отключили интернет и телефонную связь 14:52
Джоан Роулинг уличили в антисемитизме 14:52
Олимпийская чемпионка из США отреагировала на победу Непряевой... 14:46
Охрану усилили у диппредставительства Казахстана в Москве из-за протестов... 14:45

Песков: Казахстан не обращался за помощью к России

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Казахстан сможет самостоятельно справиться с внутренними проблемами, при этом важно, чтобы никто не вмешивался извне, передает «Подъем».

«Мы убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы», — заявил он.

По словам представителя Кремля, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не запрашивал помощи у президента России Владимира Путина.

Ранее первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров указал, что власти Казахстана справятся с урегулированием ситуации в стране самостоятельно, но в случае необходимости Россия готова оказать стране любую помощь невоенного характера.

В нескольких городах Казахстана со 2 января проходят протесты, граждане выразили недовольство ростом цен на сжиженный газ. В Алма-Ате, Алма-Атинской и Мангистауской областях введен режим чрезвычайного положения. Происходят стычки митингующих с полицией, в Алма-Ате протестующие захватили здание резиденции главы республики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возложил особую вину за протесты на правительство Казахстана. Утром 5 января он принял отставку правительства.

Все новости на тему:
Протесты в Казахстане
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть