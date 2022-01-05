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Токаев возложил особую вину за протесты на правительство Казахстана

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в республике лежит на Правительстве. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте президента Казахстана.

«Президент сообщил, что Премьер-министр Аскар Мамин подал прошение об отставке. Она принята Главой государства. Согласно Конституции, отставка Премьер-министра означает прекращение полномочий всего Правительства», — говорится в сообщении.

Токаев отметил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на Правительстве, в частности, на министерстве энергетики.

Глава Казахстана поблагодарил Правительственную комиссию, силы правопорядка, главу Мангистауской области за работу по стабилизации ситуации. Он подчеркнул, что выправление ситуации в Алматы и Мангистауской области произошло после введения режима чрезвычайного положения.

Ранее сообщалось, что Токаев принял отставку правительства республики на фоне протестов из-за повышения цен на газ. В указе отмечается, что правительство продолжит исполнять обязанности до утверждения нового состава.

До этого стало известно, что президент Казахстана ввел режим чрезвычайной ситуации в двух регионах страны — в Алматы и Мангистауской области.

На западе Казахстана уже несколько дней не стихают массовые протесты из-за роста цен на сжиженный газ. С Нового года стоимость газа на местных автозаправках резко увеличилась.

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