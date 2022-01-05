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Zakon.kz: Токаев планирует отправить правительство в отставку из-за протестов

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Официальный сайт президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует отправить в отставку правительство в связи с протестами утром в среду, 5 января. Об этом сообщает местный портал Zakon.kz со ссылкой на источники.

До этого сообщалось, что президент Казахстана ввел режим чрезвычайной ситуации в двух регионах страны — в Алматы и Мангистауской области. Согласно указу, режим ЧС вступает в силу 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года.

Указ о введении в Алма-Ате и Мангистауской области чрезвычайного положения предусматривает введение ограничений на въезд, выезд и проведение массовых мероприятий, а также запрет на продажу спиртного и оружия.

На западе Казахстана уже несколько дней не стихают массовые протесты из-за роста цен на сжиженный газ. С Нового года стоимость газа на местных автозаправках резко увеличилась. Если в прошлом году его розничная цена в этом регионе составляла 50-60 тенге за литр (около 10 рублей), то с начала этого года на местных заправках цены выросли до 120 тенге за литр (около 21 рубля).

Бунтуют как регионы, так и города-миллионники. Демонстранты заполонили улицы Нур-Султана, Алматы, Жанаозена, Актобе и Актау. Протестующие в Актау выдвинули новое требование: президент Касым-Жомарт Токаев должен приехать к ним на встречу. Митингующие пытаются штурмом взять здание областной администрации.

Сначала власти пошли навстречу и объявили о снижении цен до 80-90 тенге. Затем согласились снизить цены на газ ниже изначальных — до 50 тенге.

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