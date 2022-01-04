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Власти США прокомментировали совместное заявление о предотвращении ядерной войны

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Власти США прокомментировали совместное заявление о предотвращении ядерной войны, сообщает ТАСС.

В администрации Джо Байдена заявили, что довольны этим заявлением и назвали его заключительным.

По словам представителя госдепа Неда Прайса, это подчеркивает, что даже в непростых и напряженных условиях страны должны проявлять сдержанность, особенно в вопросе ядерного оружия.

Россия, Китай, США, Великобритания и Франция заявили о недопустимости ядерной войны.

В совместном заявлении руководства пяти стран также указано, что ни одна страна не будет указывать целью ядерного оружия другие страны, а также то, что Россия, Китай, США, Великобритания и Франция будут совместно укреплять меры по предотвращению «непреднамеренного применения» ядерного оружия.

Также руководство этих стран подтвердило приверженность ДНЯО.

Ранее Мария Захарова назвала заявление ядерных держав «способным снизить глобальные риски».

Она подчеркнула, что такое соглашение может помочь снизить глобальные риски и наладить взаимопонимание стран в сфере контроля за вооружениями.

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