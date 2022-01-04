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Стали известны темы переговоров России и НАТО

Столтенберг: Совет Россия — НАТО обсудит военную безопасность в Европе и Украину

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Ints Kalnins/Reuters

На грядущем заседании Совета Россия — НАТО рассмотрят вопросы военной безопасности в Европе и Украину. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«Я созвал Совет Россия — НАТО 12 января, чтобы обсудить вопросы, связанные с европейской безопасностью, в особенности ситуацию на Украине и вокруг нее, вопросы, связанные с военной активностью, взаимной транспарентностью (действий военных РФ и Североатлантического альянса — «Газета.Ru») и снижением рисков», — сказал он.

4 января в НАТО подтвердили, что переговоры с Россией по гарантиям безопасности состоятся 12 января 2022 года. В альянсе отметили, что «диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий».

Позднее сообщалось, что главы Министерств иностранных дел НАТО проведут экстренную видеоконференцию 7 января для обсуждения требований России по вопросам гарантий безопасности.

15 декабря российский МИД России передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО.

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