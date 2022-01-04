Украина и Британия скоординировали позиции в вопросе противостояния России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и британская коллега Элизабет Трасс провели телефонный разговор, во время которого обсудили координацию позиций по вопросу противостояния России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинского внешнеполитического ведомства.

В заявлении министерства говорится, что стороны скоординировали позиции Киева и Лондона «на фоне агрессивных действий» Москвы и дипломатических переговоров, которые состоятся в различных форматах в ближайшие недели по линии НАТО, Евросоюза и ОБСЕ.

В ходе разговора министр иностранных дел Британии заверила «в непоколебимой поддержке Украины» и отметила преданность принципу «никаких решений по Украине без Украины».

«Вместе мы уверенно движемся к реализации предложенного Киевом в ноябре комплексного пакета сдерживания России <...>. Пакет сдерживания включает политический, экономический аспекты, а также вопросы безопасности. Благодарен Великобритании за лидерскую роль в этом процессе», — заявил Кулеба по итогам встречи.

Также дипломаты обсудили подготовку саммита НАТО в Мадриде в июне.

Ранее член британской палаты лордов Зак Голдсмит заявил, что «вторжение» РФ на Украину будет ошибкой и приведет к суровым последствиям.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени. США последовательно указывают на предполагаемое усиление сил России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.