Спикер Госдумы спросил россиян о длине новогодних праздников

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос об отношении жителей России к долгим новогодним каникулам.

Россиянам предлагается три варианта ответа: «Пусть все остается как есть сейчас», «Выходные слишком длинные, их необходимо сократить» и «Хорошо бы отдыхать эти дни в теплое время года».

По состоянию на 13.08 мск большинство подписчиков (57%) проголосовало за сохранение 10-дневных новогодних каникул, 21% граждан выбрали второй вариант, 22% — третий.

В декабре прошлого года глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить новогодние праздники в связи с экстремальным скачком, по его мнению, смертности от коронавируса. В качестве альтернативы политик высказался о возможности для россиян присоединить эти дни к своим отпускам.

Также среди россиян был проведен опрос о продолжительности новогодних каникул. Так, большинство россиян (35%) отметили, что их устраивают утвержденные десятидневные новогодние каникулы, при этом отдохнуть от 11 до 13 дней хотели бы 4%, две недели отдыха устроили бы 7% респондентов, а вот 6% опрошенных признались, что готовы вообще не отдыхать после Нового года.