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Байден показал плохое отношение к Зеленскому

Замглавреда «Страны.ua» Минин заявил, что Байден показал свое истинное отношение к Зеленскому

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Офис Президента Украины

Президент США Джо Байден показал негативное отношение к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Такое мнение выразил заместитель главного редактора издания «Страна.ua» Максим Минин.

Журналист указал, что американские лидер выбрал неудобное для Зеленского время разговора.

Телефонный разговор президентов начался в одиннадцать вечера по украинскому времени, в это времени в Вашингтоне было четыре часа дня.

Минин напомнил, что разговор также проходил в воскресенье.

«Звонить другому президенту почти ночью выходного дня — это показывает отношение к Зеленскому со стороны Белого дома», — поделился своим мнением журналист.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Байден обсудили проведение саммита Украина-НАТО.

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