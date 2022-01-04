Байден показал плохое отношение к Зеленскому

Президент США Джо Байден показал негативное отношение к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Такое мнение выразил заместитель главного редактора издания «Страна.ua» Максим Минин.

Журналист указал, что американские лидер выбрал неудобное для Зеленского время разговора.

Телефонный разговор президентов начался в одиннадцать вечера по украинскому времени, в это времени в Вашингтоне было четыре часа дня.

Минин напомнил, что разговор также проходил в воскресенье.

«Звонить другому президенту почти ночью выходного дня — это показывает отношение к Зеленскому со стороны Белого дома», — поделился своим мнением журналист.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Байден обсудили проведение саммита Украина-НАТО.