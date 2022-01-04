Боррель поедет на линию соприкосновения в Донбассе

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель планирует посетить Украину. Там он отправится на линию соприкосновения на Донбассе. Как пишет РИА Новости, со ссылкой на сообщение Еврокомиссии, это будет его первая заграничная поездка в новом году.

Отмечается, что она должна состояться на текущей неделе, 4-6 января.

Поездка призвана подчеркнуть решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны ЕС в то время, по мнению Еврокомиссии, «когда страна сталкивается с наращиванием российской военной мощи и гибридными действиями..

Борреля будет сопровождать министром иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Сначала они отправятся на восток страны и «линию соприкосновения». Позже поедут в Киев, где встретятся с представителями власти государства.

Ранее в Совфеде ответили на критику Борреля требований России по гарантиям безопасности.

.