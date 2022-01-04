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Врачи рассказали о состоянии президента Бразилии, которого госпитализировали в шестой раз

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Ueslei Marcelino/Reuters

Состояние президента Бразилии Жаира Болсонару, госпитализированного накануне с болью в животе, улучшилось, сообщает портал G1 со ссылкой на персонал больницы.

Сейчас у президента нет ни температуры, ни болей в животе. В бюллетене медицинская бригада, обслуживающая Болсонару, сообщила, что президент «продемонстрировал клиническое улучшение после введения назогастрального зонда».

«Пациент совершил короткую прогулку по коридору, продолжает лечение. Окончательной оценки о необходимости хирургического вмешательства до сих пор нет», — сообщили в больнице.

В 2018 году на Жаира Болсонару напали с ножом в ходе избирательной компании. С тех пор из-за полученного ранения его госпитализировали пять раз.

В шестой раз Болсонару был помещен в больницу Vila Nova Star (Вила Нова Стар) в Сан-Паулу утром 3 января. Автомобиль президента прибыл в клинику около 2 часов ночи. До этого он со своей женой Мишель и дочерь Лаурой находился в штате Санта-Катарина, оттуда в Сан-Паулу глава государства прибыл на вертолете.

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