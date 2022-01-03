Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Ученые заявили, что легкое течение COVID-19 провоцирует аутоиммунные реакции 00:52
Порошенко подвел итоги года мемами о себе 00:47
Захарова пошутила об обмене журналиста Цимбалюка в Припяти 00:35
Хабаровчанин объяснил, зачем устроил салют прямо в подъезде 00:28
Британские ученые связали различие групп крови с вероятностью заразиться... 00:00
В США отложили заседание суда по делу россиянина Клюшина 03.01.2022, 23:55
Журналист Мамонтов обратился в СК из-за угроз экс-владельца Черкизовского... 03.01.2022, 23:41
У Байдена вновь возникли проблемы с трапом самолета 03.01.2022, 23:34
Рейс Москва — Хабаровск вернулся в Шереметьево из-за технических... 03.01.2022, 22:59
В Мурманской области убили бандита Тимченко, на которого жаловались... 03.01.2022, 22:57

В ГА ООН оценили заявление ядерных держав о предотвращении гонки вооружений

Глава ГА ООН счел «правильным посланием планете» заявление ядерных держав о недопущении войны

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
un.org

Председатель ГА ООН Абдулла Шахид приветствует совместное заявление ядерных держав о предотвращении ядерной войны, заявила его официальный представитель Полина Кубиак. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Приверженность обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), включая обязательства по статье VI, и стремление укрепить взаимопонимание и доверие, а также предотвратить гонку вооружений, которая не принесет пользы никому и поставит под угрозу всех, является правильным посланием всей планете», — отметил Шахид.

Согласно 6-й статье ДНЯО, каждый участник Договора обязуется вести переговоры о прекращении гонки ядерных вооружений «в духе доброй воли».

Шахид напомнил, что все присоединившиеся к заявлению — Россия, США, Великобритания, Китай и Франция — являются постоянными членами Совбеза ООН.

В совместном заявлении руководства пяти стран указано, что ни одна страна не будет указывать целью ядерного оружия другие страны, а также то, что Россия, Китай, США, Великобритания и Франция будут совместно укреплять меры по предотвращению «непреднамеренного применения» ядерного оружия.

Также руководство этих стран подтвердило приверженность ДНЯО.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть