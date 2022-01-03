В ГА ООН оценили заявление ядерных держав о предотвращении гонки вооружений

Председатель ГА ООН Абдулла Шахид приветствует совместное заявление ядерных держав о предотвращении ядерной войны, заявила его официальный представитель Полина Кубиак. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Приверженность обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), включая обязательства по статье VI, и стремление укрепить взаимопонимание и доверие, а также предотвратить гонку вооружений, которая не принесет пользы никому и поставит под угрозу всех, является правильным посланием всей планете», — отметил Шахид.

Согласно 6-й статье ДНЯО, каждый участник Договора обязуется вести переговоры о прекращении гонки ядерных вооружений «в духе доброй воли».

Шахид напомнил, что все присоединившиеся к заявлению — Россия, США, Великобритания, Китай и Франция — являются постоянными членами Совбеза ООН.

В совместном заявлении руководства пяти стран указано, что ни одна страна не будет указывать целью ядерного оружия другие страны, а также то, что Россия, Китай, США, Великобритания и Франция будут совместно укреплять меры по предотвращению «непреднамеренного применения» ядерного оружия.

Также руководство этих стран подтвердило приверженность ДНЯО.