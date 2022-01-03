Захарова назвала заявление ядерных держав «способным снизить глобальные риски»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление пяти ядерных держав о недопущении гонки вооружений «будет способствовать снижению международной напряженности».

«Этот документ подготовлен по нашей инициативе и при самом активном участии российских представителей. <...> Документ «пятерки» дополняет и развивает двусторонние заявления, ранее принятые на высшем уровне с США. Отражена важная для нас идея недопустимости между ядерными государствами любой войны – как ядерной, так и с применением обычных вооружений», — объяснила Захарова.

По ее словам, документ должны были опубликовать к началу Х Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которая могла состояться в Нью-Йорке 4 января, но была отложена из-за эпидситуации в США.

«В нем подтверждаются ранее принятые странами «пятерки» обязательства о ненацеливании ядерных вооружений друг на друга или на третьи страны. В многостороннем формате подтвержден и принцип ведения диалога между нашими странами на основе взаимного уважения и признания интересов и озабоченностей друг друга в области безопасности», — продолжила объяснять Захарова.

Она подчеркнула, что такое соглашение может помочь снизить глобальные риски и наладить взаимопонимание стран в сфере контроля за вооружениями.

Ранее Россия, Китай, США, Великобритания и Франция заявили о недопустимости ядерной войны.

В совместном заявлении руководства пяти стран также указано, что ни одна страна не будет указывать целью ядерного оружия другие страны, а также то, что Россия, Китай, США, Великобритания и Франция будут совместно укреплять меры по предотвращению «непреднамеренного применения» ядерного оружия.

Также руководство этих стран подтвердило приверженность ДНЯО.