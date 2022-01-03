Зеленский и Байден обсудили проведение саммита Украина-НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с президентом США Джо Байденом проведение в ближайшее время заседания комиссии Украина—НАТО, говорится в сообщении Офиса украинского президента.

Ключевой темой переговоров лидеров двух стран стала «ситуация на востоке и границах Украины». Зеленский выразил благодарность Байдену за поддержку США предложения Киева о проведении заседания комиссии Украина—НАТО и приверженности принципу «ничего об Украине без Украины», а также «за готовность американской стороны принять решительные меры в случае агрессии России».

«В очередной раз была подтверждена неизменная поддержка со стороны Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроинтеграционных стремлений», — отмечается в сообщении.

По словам Зеленского, речь идет о будущем не только Украины, но и европейской безопасности и мирового порядка. Президент Украины также проинформировал американского коллегу о продвижении экономических реформ в стране и мерах, предпринимаемых с целью укрепления стабильности и деолигархизации.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что «проползание» НАТО на Украину угрожает безопасности России.