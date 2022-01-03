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В Госдуме ответили на предложение о переносе тела Ленина с Красной площади

Депутат Афонин: закон не позволяет перенести останки деятелей СССР с Красной площади

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Первый зампредседателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин раскритиковал предложение о переносе останков выдающихся деятелей СССР с Красной площади. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На самом деле никаких возможностей перенести захоронение — никто не допустит. Это не позволяет закон», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, не стоит забывать, что каток и торговые ряды находятся рядом с историческим местом.

«Люди приходят. На день рождения Владимира Ильича Ленина, Иосифа Виссарионовича Сталина и так далее. На памятные даты этих великих людей приходит огромное количество — тысячи людей, которые воспоминают память о сынах своего государства, которые его создавали», — сказал Афонин.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов в свою очередь заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что предложение перенести захоронения с Красной площади носит провокационный характер.

«Если с головой плохо, то это на всю оставшуюся жизнь. Нормальные люди не могут так себя вести. Это бред. Провокационный, глупый, омерзительный», — подчеркнул Зюганов.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ликвидировать некрополь у кремлевской стены и вынести из мавзолея тело Ленина. Он отметил, что захоронения на Красной площади являются «кощунством», поскольку это публичное место, где гуляют и развлекаются горожане.

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