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Захарова рассказала о своем увлечении кукольным домом

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Виталий Невар/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иногда сама делает себе подарки на Новый год. Об этом она рассказала в интервью «Газете.Ru».

«Бывает иногда, чего-то хочется, ты в этом направлении думаешь, а потом решаешься и делаешь себе подарок под Новый год. Такое вот у меня тоже бывает», — сказала она.

По ее словам, одним из таких подарков стал кукольный дом.

«Я один раз себе подарила кукольный домик, план которого долго моделировала, чертила. Заказала в мастерской и вместе с мастерами мы все долго его делали. Кстати говоря, нередко какие-то вещи мастерю или покупаю именно для этого кукольного домика», — указала Захарова.

Как отметила официальный представитель МИД, она делает сама себе подарки не из-за отсутствия внимания, а потому что «есть такие заветные мечты, о которых знает только сам человек».

Полный текст интервью Марии Захаровой о новогодних традициях, корпоративах и подарках читайте на «Газете.Ru».

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