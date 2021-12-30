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Захарова: в Европе идет полная «многоголосица» по предложениям РФ о гарантиях безопасности

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ходе брифинга, что европейские политики обсуждают предложения российского министерства по урегулированию безопасности в регионе, но среди них нет консенсуса по этому вопросу, сообщает РИА «Новости».

«В ЕС в последнее время немало высказываются о недавно внесенных российских предложениях, причем, что самое интересное, каждый раз мы видим разные заявления на этот счет», — отметила Захарова, подчеркнув, что в Европе «идет абсолютная многоголосица».

Глава департамента информации и печати МИД России рассказала, что Евросоюз «своими руками сделал немало» для ухудшения ситуации в регионе.

«В 2009 году изобрел формат Восточного партнерства, направленный на противодействие российским интеграционным инициативам и такое, в общем, выкраивание для себя сферы влияния на постсоветском пространстве. Под аккомпанемент безосновательных обвинений закрепил нашу страну в своих доктринальных установках в качестве стратегического вызова и едва ли не главного источника неких гибридных угроз для безопасности Евросоюза», — «кратко» рассказала Захарова о взаимосвязи политики ЕС и региональной безопасности.

Она подчеркнула, что Европа в итоге «ничего не сделала» для плодотворного развития отношений Москвы и Брюсселя.

15 декабря российский МИД передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не должны использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество. Страны НАТО, согласно документу, должны отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

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