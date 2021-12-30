Северокорейских заключенных мобилизовали на производство париков и накладных ресниц

Заключенные в северокорейском лагере Кечон встретят Новый год, выполняя больший объем производственных задач, чем в предшествующий период. По данным портала Daily NK, заключенным поручили произвести больше париков, накладных ресниц и других товаров. Авторы материала связывают увеличение производства с контрактами на поставку товаров в Китай.

Лагерь Кечон, в частности, получил дополнительный комплект ниток для изготовления вязаной одежды, сообщил источник издания.

Также сообщается, что северокорейские власти намерены поставлять материалы и сырье только в трудовые лагеря для производства товаров на импорт. Авторы издания допускают, что данная мера способствует получению иностранной валюты за счет производства при минимизации риска распространения COVID-19.

Ранее стало известно, что Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на данный момент выглядит стройнее, чем когда-либо.