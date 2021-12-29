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В МИД назвали возможное размещение ударных систем НАТО в Грузии «красной линией»

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Global Look Press

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что возможное размещение в Грузии ударных систем НАТО создает угрозу для России и является «красной линией». Об этом он сообщил РИА «Новости».

По его словам, такие действия существенно изменят соотношение сил на Южном Кавказе и создадут угрозу безопасности России. При этом Москва выступает за мирное сосуществование и равноправное сотрудничество с Грузией, добавил он.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что вопрос о возможности присоединения Украины к НАТО имеет для России столь же важное, если не большее значение, чем для самой Украины. Он подчеркнул, что Москва требует от НАТО официального отзыва решения о том, что Украина и Грузия в будущем смогут вступить в Североатлантический альянс. По его словам, позиция Москвы такова, что дальнейшее расширение организации в принципе невозможно.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО». В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию страны, закрепляющие стремление страны в Североатлантический альянс. Киев получил статус партнера организации с расширенными возможностями.

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