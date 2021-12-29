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Госсекретарь США и глава МИД Польши обсудили Украину и Белоруссию

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Clemens Bilan/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау обсудили ситуацию вокруг Украины и миграционный кризис на границе с Белоруссией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса.

«Госсекретарь подчеркнул нашу непоколебимую приверженность трансатлантической безопасности, являющейся основной стабильности и процветания в регионе. Госсекретарь подтвердил решительную поддержку США безопасности Польши, которая по-прежнему противостоит эксплуатации Белоруссией уязвимых мигрантов», — сказал Прайс.

По его словам, стороны выразили твердую поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины». Госсекретарь сообщил польскому коллеге, что США планируют разрешить конфликт на Украине с помощью дипломатии.

В течение последних нескольких недель в украинских и западных СМИ появляются сообщения о мнимой подготовке российского вторжения на Украину. В частности, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило: разведка США считает, что Россия якобы может готовить вторжение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений — со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию. В России эти обвинения отвергают.

Миграционный кризис на границе Евросоюза и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов.

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