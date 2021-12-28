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Украинские депутаты обвинили Зеленского в госизмене и финансировании терроризма

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Госбюро расследований Украины (ГБР) зарегистрировало заявление депутатов от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» о государственной измене и финансировании терроризма действующим президентом страны Владимиром Зеленским и его окружением. Об этом рассказала сопредседатель фракции политсилы в парламенте Ирина Геращенко, сообщается на странице партии в Facebook.

По ее словам, в документе речь идет о том, что действующая власть довела Украину до энергетического кризиса и вернулась к закупкам электроэнергии из России и Белоруссии, а также российского угля.

В пресс-службе партии отметили, что после того, как Зеленский вступил в должность президента, в стране произошли системные изменения в вопросе снабжения украинских ТЭС российским углем, а также под видом российского угля и углем с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

21 декабря Порошенко заявил, что действия нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского стоит проанализировать на предмет госизмены.

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